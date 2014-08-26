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Минобороны: украинские войска пытались прорвать оборону в районе Артемовска

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В течение суток военнослужащие группировки войск "Юуг" отразили восемь попыток наступления войск противника.

Вооруженные силы Украины пытались прорвать оборону в районе Артемовска. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В течение суток военнослужащие группировки войск "Юуг" отразили восемь попыток наступления войск противника в направлении населенных пунктов: Ягодное, Дубово-Василевка, западная окраина Артемовска, Андреевка, Орехово-Василевка и Клещеевка. Отмечается, что вклинения в оборону российских войск не было допущено.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти – Одесса.

Видео: Минобороны России

Теги: артемовск, вооруженные силы украины, игорь конашенков, минобороны россии, прорыв
Категории: Лента новостей, Новости России,

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