Минобороны: украинские войска пытались прорвать оборону в районе Артемовска

В течение суток военнослужащие группировки войск "Юуг" отразили восемь попыток наступления войск противника.

Вооруженные силы Украины пытались прорвать оборону в районе Артемовска. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В течение суток военнослужащие группировки войск "Юуг" отразили восемь попыток наступления войск противника в направлении населенных пунктов: Ягодное, Дубово-Василевка, западная окраина Артемовска, Андреевка, Орехово-Василевка и Клещеевка. Отмечается, что вклинения в оборону российских войск не было допущено.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти – Одесса.

Видео: Минобороны России