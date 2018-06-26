Минобороны сообщило об уничтожении узла связи ВСУ в Харьковской области

Игорь Конашенков рассказал о работе авиации и артиллерии на СВО.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции в районе населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожили узел связи украинской группировки войск. Об этом журналистам на регулярном брифинге от 26 октября рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что миссия выполнена ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии.

В районе населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Поражены два пункта управления Вооруженных сил Украины, находящиеся в районах населенных пунктов Артемовск Донецкой Народной Республики и Константиновка Запорожской области. Ликвидировано 59 боевых подразделений артиллерии противника, установленных на огневых позициях. Поражена живая сила и техника ВСУ в 177 районах операции.

Минобороны: на Купянском направлении ВС России уничтожили до 500 украинских военных.

Фото и видео: Минобороны России