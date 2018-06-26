Игорь Конашенков рассказал об отражении атаки ВСУ за последние сутки.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что на Купянском направлении Вооруженные России уничтожили до 500 украинских представителей. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга от 26 октября поделился официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что силы батальонной тактической группы противника пытались атаковать ВС РФ в направлении населенного пункта Куземовки, расположенного на территории Луганской народной республики.

Огнем российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, в результате которого противник отброшен на исходные позиции. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В пресс-службе Минобороны России добавили, что в результате проведенной операции был уничтожен личный состав ВСУ (свыше 30 человек), танк, три бронированные машины пехоты и два пикапа.

ВС России уничтожили в Днепропетровске нефтехранилище, снабжавшее топливом ВСУ в Донбассе.

Фото и видео: Минобороны России