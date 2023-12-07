Задача выполнена силами "Востока".

Боевой расчет 130-миллиметровых российских орудий М-46 при "Восточной" группировке войск ударил по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Специалисты уточнили, что артиллерия оказала огневую поддержку штурмовым подразделениям на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Противник уже прочувствовал на себе характер орудия и почти каждый день пытается достать его ответным огнем. Но расчет пушки успешно справляется с быстрой сменой огневых позиций и соблюдением правил маскировки. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве добавили,что пушка М-46 предназначена для борьбы с танками, минометами и артиллерией противника, а также используется в целях разрушения оборонительных земляных сооружений, подавления живой силы и техники в районах сосредоточения ВСУ. Дальность стрельбы составляет 27 километров.

Минобороны показало кадры боевой работы орудия "Гиацинт-Б".

Фото и видео: Минобороны России