Минобороны сообщило об испытаниях двух перспективных учебных самолетов

Сергей Шойгу оценил необходимость повышения уровня летной подготовки военнослужащих.

Минобороны России сообщило об испытаниях двух отечественных перспективных учебных самолетов. Об этом коллегам на селекторном совещании заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. Специалист уточнил, что армия обновляет парк тренировочных машин.

На конкурсной основе проводим комплексные испытания двух перспективных самолетов первоначальной летной подготовки - Як-152 и УТС-800. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Генерал призвал обсудить инициативы, необходимые для повышения профессионального уровня летчиков-курсантов. Шойгу подчеркнул, что наличие таких подготовленных кадров поможет увеличить потенциал существующих и перспективных авиационных комплексов, обладающих высокими боевыми возможностями. В минобороны пояснили, что материальная база профильных вузов должна включать от 500 единиц современных самолетов и 200 вертолетов.

Шойгу рассказал, каким будет главный военно-морской парад в Петербурге.

Фото: Минобороны Рф