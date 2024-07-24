МО сообщило о предотвращении налета дронов ВСУ по позициям ВС РФ

Военнослужащие раскрыли цели, по которым обычно работают "Тор-М1".

Российский боевой расчет зенитного ракетного противовоздушного комплекса "Тор-М1" 20-й гвардейской общевойсковой армии при "Западной" группировке войск предотвратил планировавшийся удар по позициям российских войск при помощи дрона. Специалисты за минувшие сутки ликвидировали боевые и разведывательные беспилотники дроны. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службыминистерства по обороне страны.

В основном, у нас "Лелеки" и "Фурии" они запускают. Вот еще есть так называемая "Галка". "Чиклун" даже попадается. Это совсем маленькая, малоразмерная цель. <...> Противник только поднимает свою птичку, мы уже ее, как говорится, со стола берем и уже она не успевает долетать до переднего края. начальник расчета ЗРК

В профильном ведомстве добавили, что после получения команды на выдвижение расчет ЗРК оперативно прибыл на огневую позицию для создания воздушного купола прикрытия ВС РФ. Известно, что за охрану и оборону "Тора" отвечает мобильная группа, которая работает совместно с боевым расчетом. До того момента, пока отечественный комплекс остается функционировать на позиции, военнослужащие выставляют специальные антидроновые сетки.

Группировка "Запад" заявила о продвижении в глубину обороны ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России