Минобороны сообщило о поражении 821 военного объекта на Украине

Игорь Конашенков рассказал об успехах ВС РФ на утро 26 февраля.

Минобороны России сообщило о поражении 821 военного объекта инфраструктуры на территории Украины. Соответствующую сводку на утро 26 февраля журналистам привел генерал-майор РФ Игорь Конашенков. В перечень ликвидированных объектов попали 14 аэродромов, 19 центров управления и связи, 24 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300 и "Оса", 48 радиолокационных станций.

Сбито 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц автомобильной техники. Игорь Конашенков, представитель ВС РФ

Эксперт уточнил, что Военно-морской флот России уничтожил к утру 26 числа восемь военных катеров ВМС Украины. В ночь на субботу ВС РФ совершили ракетный обстрел (боеголовки морского и наземного базирования). В Минобороны исключили нанесение ущерба для гражданского населения или социальным объектам.

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Фото: Минобороны России