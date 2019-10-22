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Минобороны: Ту-95 пролетели над Японским и Желтым морями

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Бомбардировщики совершили плановый полет.

Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС планово опробовали воздух над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны.

Стратегических бомбардировщиков сопровождали истребители Су-35С и самолет дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50 ВКС. На некоторых участках пути к ним присоединялись истребители ВВС Южной Кореи и Японии.

В сообщении министерства подчеркивается, что летчики не нарушали границы других государств. Полет прошел согласно Международным правилам использования воздушного пространства.

Другие российские летательные "аппараты", дроны, в стране поставили на учет. 

Видео: YouTube / "Минобороны России"

Теги: бомбардировщики ту-95, минобороны, ту-95
Категории: Лента новостей, Новости России,

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