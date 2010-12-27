Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке

Чиновники рассказали подробности об "операции".

Минобороны ждет информационную атаку против армии. об этом сообщили в издании "Красная звезда". Первый замминистра Руслан Цаликов заявил журналистам, что нападение пройдет со стороны иностранных коллег.

Специалист имеет сведения о том, что отдельные страны ведут скоординированную работу через СМИ. Полученную информацию чиновник считает достоверной. Целью местной прессы становится дискредитация российской власти, руководящего состава ВС. Под прицел попали главы всех уровней - от командования соединений, родов войск до военно-политического руководства. Также внимание уделяется политикам, общественным деятелям и журналистам из России. Работа ведется в направлении подрыва уверенности общества в боеготовности армии.

Ранее Pitеr.tv писал о том, что Россия, Китай и Иран начали совместные военно-морские учения.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

