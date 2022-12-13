Минобороны: российский комплекс "Штурм-С" остановил танковый прорыв ВСУ

Отмечается, что российские войска поразили цели с первого выстрела.

Расчет российского противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" остановил танковый прорыв украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По словам командира взвода самоходных ПТРК с позывным "Старый", была отражена атака танков в количестве двух единиц. Он подчеркнул, что российские войска поразили цели с первого выстрела. Также командир отметил, что "Штурм-С" стреляет от пяти до шести тысяч метров в зависимости от установленных на нем ракет

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России