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Минобороны: российский комплекс "Штурм-С" остановил танковый прорыв ВСУ

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Отмечается, что российские войска поразили цели с первого выстрела.

Расчет российского противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" остановил танковый прорыв украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По словам командира взвода самоходных ПТРК с позывным "Старый", была отражена атака танков в количестве двух единиц. Он подчеркнул, что российские войска поразили цели с первого выстрела. Также командир отметил, что "Штурм-С" стреляет от пяти до шести тысяч метров в зависимости от установленных на нем ракет

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, танковый прорыв, штурм-с
Категории: Лента новостей, Новости России,

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