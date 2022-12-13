Минобороны РФ: российские ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки уничтожили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Горобьевка, Кременная, Краснореченское (ЛНР), Водяное (ДНР) и Песчановка (Херсонская область). Всего с начала проведения спецоперации были поражены 3913 беспилотных летательных аппаратов.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили под Краматорском эшелон с боеприпасами противника.
Фото: Минобороны России
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