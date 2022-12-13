Минобороны РФ: российские ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников

Всего с начала проведения спецоперации были поражены 3913 беспилотных летательных аппаратов.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Горобьевка, Кременная, Краснореченское (ЛНР), Водяное (ДНР) и Песчановка (Херсонская область). Всего с начала проведения спецоперации были поражены 3913 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили под Краматорском эшелон с боеприпасами противника.

Фото: Минобороны России