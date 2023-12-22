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Минобороны: российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении

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Потери противника составили до 240 военнослужащих.

Вооруженные силы России заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Российские войска успешно отразили 13 атак штурмовых групп четырех бригад противника в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка и Белогоровка. Потери ВСУ на данном направлении составили до 240 военнослужащих. Также были поражены один танк, три автомобиля и два полевых склада артиллерийских боеприпасов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Торнадо-Г".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, донецкое направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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