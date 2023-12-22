Минобороны: российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении

Потери противника составили до 240 военнослужащих.

Вооруженные силы России заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Российские войска успешно отразили 13 атак штурмовых групп четырех бригад противника в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка и Белогоровка. Потери ВСУ на данном направлении составили до 240 военнослужащих. Также были поражены один танк, три автомобиля и два полевых склада артиллерийских боеприпасов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Торнадо-Г".

Видео: Минобороны России