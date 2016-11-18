Минобороны: российские войска уничтожили три склада с украинскими боеприпасами в ДНР

Вооруженные силы России уничтожили три склада с украинскими боеприпасами в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады ВСУ поразили в районе населенного пункта Новгородское. Еще один склад, принадлежавший бригаде морской пехоты противника, был уничтожен в районе пункта Раздольное.
Ранее Минобороны показало, как работает МТО Ивановской дивизии ВДВ в зоне спецоперации.
Фото: Минобороны России
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