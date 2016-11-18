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Минобороны: российские войска уничтожили три склада с украинскими боеприпасами в ДНР
Сегодня, 13:27
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Минобороны: российские войска уничтожили три склада с украинскими боеприпасами в ДНР

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Один из складов был уничтожен в районе пункта Раздольное.

Вооруженные силы России уничтожили три склада с украинскими боеприпасами в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады ВСУ поразили в районе населенного пункта Новгородское. Еще один склад, принадлежавший бригаде морской пехоты противника, был уничтожен в районе пункта Раздольное.

Ранее Минобороны показало, как работает МТО Ивановской дивизии ВДВ в зоне спецоперации.

Фото: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, днр, игорь конашенков, минобороны россии, склад боеприпасов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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