Минобороны: российские войска уничтожили плавсредства ВСУ

Отмечается, что плавсредства противника стремились высадиться на левом берегу Днепра.

Вооруженные силы России уничтожили плавсредства украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.

Отмечается, что плавсредства противника стремились высадиться на левом берегу Днепра. Кроме того, российские войска не допустили перегруппировки войск ВСУ. Потери украинских войск составили до 60 военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 152-мм орудие Д-20 и 105-мм орудие М119.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж ракетного крейсера "Варяг" провел учения в Средиземном море.

Видео: Минобороны России