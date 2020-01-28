Моряки отработали задачи по обнаружению и уничтожению малоразмерных скоростных целей.

Экипаж ракетного крейсера "Варяг" провел учения в Средиземном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Моряки отработали задачи по обнаружению и уничтожению малоразмерных скоростных целей. Экипаж "Варяга" обеспечил маскировку корабля с применением круговой дымовой завесы, пока группы усиления тренировались грамотно распределять цели. Огонь по имитированным целям велся из штатных корабельных крупнокалиберных пулеметов "Корд" и "Утес". Также в военном ведомстве отметили, что моряки отработали метод подрыва плавающей морской мины, несущей угрозу мирному судоходству.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей БМД-4М.

Видео: Минобороны России