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Экипаж ракетного крейсера "Варяг" провел учения в Средиземном море

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Моряки отработали задачи по обнаружению и уничтожению малоразмерных скоростных целей.

Экипаж ракетного крейсера "Варяг" провел учения в Средиземном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Моряки отработали задачи по обнаружению и уничтожению малоразмерных скоростных целей. Экипаж "Варяга" обеспечил маскировку корабля с применением круговой дымовой завесы, пока группы усиления тренировались грамотно распределять цели. Огонь по имитированным целям велся из штатных корабельных крупнокалиберных пулеметов "Корд" и "Утес". Также в военном ведомстве отметили, что моряки отработали метод подрыва плавающей морской мины, несущей угрозу мирному судоходству.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей БМД-4М.

Видео: Минобороны России

Теги: крейсер варяг, минобороны россии, средиземное море
Категории: Лента новостей, Новости России,

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