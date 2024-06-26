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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей БМД-4М

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Боевые действия велись на Ореховском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей БМД-4М в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ. Боевые действия велись на Ореховском направлении. Цель была обнаружена разведгруппой ВДВ при помощи беспилотной авиации. После выполнения поставленной задачи бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-25.

Видео: Минобороны России

Теги: бмд-4м, боевая работа, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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