Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-25

Российские летчики выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа штурмовика Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе ВСУ. Боевые действия выполнили в зоне ответственности группировки войск "Центр". Все указанные цели были поражены. Полет прошел в штатном режиме.

Ранее в Минобороны сообщили, что фрегат "Адмирал Горшков" отработал поиск подводных лодок в Атлантике.

Видео: Минобороны России