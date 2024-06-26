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Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-25

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Российские летчики выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа штурмовика Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе ВСУ. Боевые действия выполнили в зоне ответственности группировки войск "Центр". Все указанные цели были поражены. Полет прошел в штатном режиме.

Ранее в Минобороны сообщили, что фрегат "Адмирал Горшков" отработал поиск подводных лодок в Атлантике.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-25
Категории: Лента новостей, Новости России,

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