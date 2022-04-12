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Минобороны: российские войска уничтожили около 110 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Кроме того, армейская авиация и артиллерия поразила пункты временной дислокации трех бригад противника.

Вооруженные силы России уничтожили около 110 украинских военных на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

В районе Старомайоркого при поддержке огня артиллерии мотострелковые подразделения пресекли попытки ротации подразделений бригады территориальной обороны противника. Кроме того, армейская авиация и артиллерия поразила пункты временной дислокации трех бригад противника в Константиновке, Угледаре и Макаровки.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ у Белогоровки.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, минобороны россии, южно-донецкое направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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