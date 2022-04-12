Минобороны: российские войска уничтожили около 110 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

Кроме того, армейская авиация и артиллерия поразила пункты временной дислокации трех бригад противника.

Вооруженные силы России уничтожили около 110 украинских военных на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

В районе Старомайоркого при поддержке огня артиллерии мотострелковые подразделения пресекли попытки ротации подразделений бригады территориальной обороны противника. Кроме того, армейская авиация и артиллерия поразила пункты временной дислокации трех бригад противника в Константиновке, Угледаре и Макаровки.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ у Белогоровки.

Видео: Минобороны России