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Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ у Белогоровки

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В МО РФ сообщили о выполнении задачи на СВО FPV-дронами.

Российское министерство по обороне в социальных сетях опубликовало кадры уничтожения пехоты Вооруженных сил Украины, размещавшихся на позициях и в укреплениях, а также огневых точек в районе населенного пункта Белогоровка. В кадре показаны видеоизображения с нескольких FPV-дронов. Беспилотники ликвидировали личный состав противника и укрепления. Далее БПЛА совершили контроль поражения с разведывательных беспилотников.

Российские военнослужащие операторы БпЛА точными ударами уничтожают огневые точки и живую силу ВСУ на позициях.

пресс-служба МО РФ

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во вьетнамский порт Камрань.

Фото и видео: Минобороны России, Telegram / РИА Новости

Теги: fpv-дроны, белогоровка, всу, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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