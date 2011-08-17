В МО РФ сообщили о выполнении задачи на СВО FPV-дронами.

Российское министерство по обороне в социальных сетях опубликовало кадры уничтожения пехоты Вооруженных сил Украины, размещавшихся на позициях и в укреплениях, а также огневых точек в районе населенного пункта Белогоровка. В кадре показаны видеоизображения с нескольких FPV-дронов. Беспилотники ликвидировали личный состав противника и укрепления. Далее БПЛА совершили контроль поражения с разведывательных беспилотников.

Российские военнослужащие операторы БпЛА точными ударами уничтожают огневые точки и живую силу ВСУ на позициях. пресс-служба МО РФ

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во вьетнамский порт Камрань.

Фото и видео: Минобороны России, Telegram / РИА Новости