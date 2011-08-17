Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во вьетнамский порт Камрань

Моряки пробудут в порту до 4 декабря.

Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота России в рамках программы дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе днем 2 декабря прибыли с деловым заходом в морской порт Камрань, расположенный во Вьетнаме. Известно, что моряков на берегу встретил генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков, а также сотрудники аппарата военного атташе при местном российском посольстве.

Известно, что в ходе стоянки военнослужащие участие в протокольных мероприятиях, а также посетят культурную программу, спортивные состязания с моряками ВМС Вьетнама. Отряд кораблей Военно-морского флота пробудет в порту до четвертого декабря. БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга" вышли из Владивостока в дальний поход седьмого октября.

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Фото и видео: Минобороны России