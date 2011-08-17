Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО за последние сутки.

Группировка "Западных" российских войск улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении в зоне проведения специальной военноц операции. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 2 декабря глава пресс-службы Сергей Зыбинский. Офицер пояснил, что боевые миссии выполнены при поддержке артиллерии и авиации. По словам специалиста, потери личного состава Вооруженных сил Украины оказались сопоставимыми с размерами роты.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три минометных расчета, пункт боепитания и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" в районах Кисловки, Берестового, Синьковки и балки Берестянный Овраг. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

Известно, что огнем зенитного ракетного комплекса "Тор" и переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" ликвидировано пять беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о трех "Фуриях", "Валькирии" и "Бабе-Яге". Эти дроны располагались в районах Лимана Первого, Петровского, Залимана и Площанки.

МО РФ показало кадры уничтожения штурмовых групп ВСУ в районе Клещеевки.

Фото и видео: Минобороны России