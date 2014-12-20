МО РФ показало кадры уничтожения штурмовых групп ВСУ в районе Клещеевки

Личный состав противника смог засечь в ДНР дрон.

Артиллеристы из Южного военного округа совершили удары по штурмовым группам Вооруженных сил Украины, которые пытались подобраться к боевым позициям российских войск, размещенным в районе Клещеевки в Донецкой народной республики. Соответствующие кадры опубликовали представители пресс-службы министерства по обороне РФ.

....Точность нанесения удара и корректирование огня артиллерии осуществляют операторы БПЛА. пресс-служба МО РФ

ВКС России получили партию новых истребителей Су-30СМ2.

Фото и видео: Минобороны России