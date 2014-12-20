МО РФ показало кадры уничтожения штурмовых групп ВСУ в районе Клещеевки

Артиллеристы из Южного военного округа совершили удары по штурмовым группам Вооруженных сил Украины, которые пытались подобраться к боевым позициям российских войск, размещенным в районе Клещеевки в Донецкой народной республики. Соответствующие кадры опубликовали представители пресс-службы министерства по обороне РФ.
....Точность нанесения удара и корректирование огня артиллерии осуществляют операторы БПЛА.
пресс-служба МО РФ
ВКС России получили партию новых истребителей Су-30СМ2.
Фото и видео: Минобороны России
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