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МО РФ показало кадры уничтожения штурмовых групп ВСУ в районе Клещеевки

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Личный состав противника смог засечь в ДНР дрон.

Артиллеристы из Южного военного округа совершили удары по штурмовым группам Вооруженных сил Украины, которые пытались подобраться к боевым позициям российских войск, размещенным в районе Клещеевки в Донецкой народной республики. Соответствующие кадры опубликовали представители пресс-службы министерства по обороне РФ.

....Точность нанесения удара и корректирование огня артиллерии осуществляют операторы БПЛА.

пресс-служба МО РФ

ВКС России получили партию новых истребителей Су-30СМ2.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, клещевка, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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