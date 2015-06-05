ВКС России получили партию новых истребителей Су-30СМ2

Иркутский авиазавод, входящий в состав Объединенной авиастроительной корпорации "Ростеха", изготовил и передал российскому министерству по обороне новые истребители Су-30СМ2, а также учебно-боевые самолеты Як-130. В пресс-службе ОАК заметили, что план по выпуску воздушных бортов выполняется своевременно в рамках существующего государственного оборонного заказа.
Партия учебно-боевых самолетов Як-130 завершает поставки данного типа по программе текущего года. Очередные Су-30СМ2 поступят в ВКС России. На предприятии уже приступили к производству самолетов по программе следующего года.
Юрий Слюсарь, гендиректор ОАК..
В настоящее время переданные военному ведомству самолеты прошли необходимые наземные и летные испытания. Сейчас борты отправились к месту несения службы.
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Фото и видео: Telegram / ПАО "ОАК"
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