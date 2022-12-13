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Минобороны: российские войска уничтожили две украинские ДРГ на двух направлениях
Сегодня, 14:45
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d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: российские войска уничтожили две украинские ДРГ на двух направлениях

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Кроме того, на данных направлениях были уничтожены более 40 украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на двух направлениях. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Украинские ДРГ были обнаружены в районах населенных пунктов Никольское (ДНР) и Вишневое (Запорожская область). Кроме того, на данных направлениях были уничтожены более 40 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубица Д-30 и гаубица Д-20.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц Д-20.

Фото: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, диверсионно-разведывательная группа, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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