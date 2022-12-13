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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц Д-20

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Артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают РСЗО, минометные расчеты и другие цели.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц Д-20 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают РСЗО, минометные расчеты и другие цели. На одном из направлений состав батареи Западной группировки нанес огневое поражение по живой силе и складам боеприпасов украинских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки на Краснолиманском направлении уничтожено до 100 украинских военных.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица, д-20, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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