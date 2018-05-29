Минобороны: российские войска ракетными ударами нанесли существенный урон резервам ВСУ

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

Вооруженные силы России ракетными ударами нанесли существенный урон резервам украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования в ночь на 6 июля. В результате выполненных действий российские войска поразили пункты временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также места хранения бронетанковой техники иностранного производства.

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Видео: Минобороны России