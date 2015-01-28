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Минобороны: российские войска поразили около 130 целей ВСУ на Краснолиманском направлении

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Удары по скоплению живой силы и техники противника нанесли в районах Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества.

Вооруженные силы России поразили около 130 целей украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

Удары по скоплению живой силы и техники противника нанесли в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Серебрянское лесничество. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 100 военнослужащих, четыре БМП, пять автомобилей и 122-мм орудие Д-30.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли на Купянском направлении до 125 солдат.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, краснолиманское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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