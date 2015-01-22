Минобороны: российские войска отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ

Потери противника составили до 280 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили восемь контратак штурмовых групп украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Контратаки штурмовых групп четырех бригад противника отразили в районах Торецка, Новгородского, Розовки, Прогресса и Новоселовки Первой. Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ. Потери украинских войск составили до 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки "Рапира".

Ранее Минобороны показало работу группы по спасению на вертолете Ми-8.

Видео: Минобороны России