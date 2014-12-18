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Минобороны: российские войска отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

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Кроме того, экипажи самолетов нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации противника.

Вооруженные силы России отразили восемь атак штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Атаки штурмовых групп двух механизированных бригад и одной мотопехотной бригады противника были отражены в районе Синьковки и Загоруйковки. Кроме того, экипажи самолетов нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения вооружения и военной техники ВСУ. Общие потери противника составили до 150 военнослужащих и два автомобиля.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы зенитной установки ЗПУ-4 и зенитного орудия С-60.

Видео: Минобороны России

Теги: атаки, вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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