Минобороны показало кадры боевой работы зенитной установки ЗПУ-4 и зенитного орудия С-60

В результате боевых действий были уничтожены десятки опорных пунктов противника.

Минобороны показало видео боевой работы зенитной установки ЗПУ-4 и зенитного орудия С-60 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты уничтожают опорные пункты украинских войск. Боевые действия ведутся на Артемовском направлении. В военном ведомстве отметили, что для маневренности и быстрого перемещения на поле боя зенитные установки установили на базу автомобилей "Урал". В результате выполненных действий были уничтожены десятки опорных пунктов противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-34.

Видео: Минобороны России