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Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-34

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Полеты выполняются с ракетным вооружением различного класса.

Минобороны показало видео боевой работы самолетов Су-34 ВКС России в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи выполняют задачи патрулирования воздушного пространства. В военном ведомстве отметили, что летчики прикрывают действия подразделений ВС РФ в любое время суток и любых метеорологических условиях. Кроме того, полеты выполняются с ракетным вооружением различного класса.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили около 170 целей ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, самолет, су-34
Категории: Лента новостей, Новости России,

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