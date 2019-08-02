Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-34

Полеты выполняются с ракетным вооружением различного класса.

Минобороны показало видео боевой работы самолетов Су-34 ВКС России в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи выполняют задачи патрулирования воздушного пространства. В военном ведомстве отметили, что летчики прикрывают действия подразделений ВС РФ в любое время суток и любых метеорологических условиях. Кроме того, полеты выполняются с ракетным вооружением различного класса.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили около 170 целей ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России