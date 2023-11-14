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Минобороны: российские войска поразили около 170 целей ВСУ на Краснолиманском направлении

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Цели противника были поражены артиллерийскими расчетами в районах населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка и Кировск.

Вооруженные силы России поразили около 170 целей украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Цели противника были поражены артиллерийскими расчетами в районах населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка и Кировск. Кроме того, в районе Торского участка действиями подразделений группировки войск были отражены атаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска пресекли четыре попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, минобороны россии, центр
Категории: Лента новостей, Новости России,

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