Минобороны: российские войска поразили около 170 целей ВСУ на Краснолиманском направлении

Цели противника были поражены артиллерийскими расчетами в районах населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка и Кировск.

Вооруженные силы России поразили около 170 целей украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Цели противника были поражены артиллерийскими расчетами в районах населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка и Кировск. Кроме того, в районе Торского участка действиями подразделений группировки войск были отражены атаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска пресекли четыре попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России