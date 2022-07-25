Минобороны: российские войска пресекли четыре попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении

Вооруженные силы России пресекли четыре попытки ротации подразделений украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
Попытки ротации подразделений противника в районах Угледара, западнее Новодонецкого и Старомайорского. Кроме того, российские войска уничтожили живую силу и автомобильную технику ВСУ. Общие потери противника составили до 100 боевиков убитыми и раненными.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении.
Видео: Минобороны России
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