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Минобороны: российские войска пресекли четыре попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Общие потери противника составили до 100 боевиков убитыми и раненными.

Вооруженные силы России пресекли четыре попытки ротации подразделений украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

Попытки ротации подразделений противника в районах Угледара, западнее Новодонецкого и Старомайорского. Кроме того, российские войска уничтожили живую силу и автомобильную технику ВСУ. Общие потери противника составили до 100 боевиков убитыми и раненными.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, минобороны россии, ротация, южно-донецкое направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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