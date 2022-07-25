Минобороны: российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

Атаки противника были отражены при поддержке авиации и огня артиллерии.

Вооруженные силы России отразили две атаки украинских войск на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Атаки противника были отражены при поддержке авиации и огня артиллерии в районах Белогоровки и Клещеевки. Кроме того, российские войска нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районах Курдюмовки, Раздоловки и Богдановки. Также сообщается, что средствами ПВО сбиты три беспилотника в районах Спорного и Марьинки.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С".

Видео: Минобороны России