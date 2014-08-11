Минобороны показало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С"

Артиллеристы наносят огневые удары по позициям ВСУ на Купянском направлении.

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы готовят снаряды для установок. Расчеты "Гиацинта-С" наносят огневые удары по позициям ВСУ на Купянском направлении. В военном ведомстве отметили, что от получения координат цели до произведения выстрела проходит всего несколько минут.

Ранее Минобороны сообщило о потерях противника на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России