Потери Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции составили составили до 100 человек личного состава, три пикапа и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 ноября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.
При поддержке авиации и артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям военнослужащих 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Новомихайловка ДНР.
Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"
МО РФ заявило об отражении на запорожском направлении атаки штурмовой группы ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все