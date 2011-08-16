Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Потери Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции составили составили до 100 человек личного состава, три пикапа и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 ноября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.

При поддержке авиации и артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям военнослужащих 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Новомихайловка ДНР. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

МО РФ заявило об отражении на запорожском направлении атаки штурмовой группы ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России