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МО РФ сообщило о потерях противника на южнодонецком направлении

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Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Потери Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции составили составили до 100 человек личного состава, три пикапа и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 ноября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.

При поддержке авиации и артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям военнослужащих 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Новомихайловка ДНР.

Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

МО РФ заявило об отражении на запорожском направлении атаки штурмовой группы ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, олег чехов, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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