Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские военнослужащие в течение последних суток потеряли на запорожском направлении в ходе специальной военной операции отразили атаку 65-й механизированной бригады штурмовой группы Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Работино. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 ноября сделал руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Противник лишился до 60 человек личного состава и двух единиц автомобильной техники. Боевые задачи реализованы при участии артиллерии, авиации. Совершено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 117-й механизированной бригады ВСУ, размещенном севернее населенного пункта Новопокровка Запорожской области.

Отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области. Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 117-й механизированной бригады ВСУ . Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

"Юг" отразил пять атак противника в районах Курдюмовки и Клещеевки.

Фото и видео: Минобороны России