Минобороны: российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в ДНР

В ходе боев украинские войска потеряли до 285-ти военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили три атаки штурмовых групп украинских войск в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки "Юг".

Подразделения группировки отразили атаки противника в районах населенных пунктов Артемовск и Северное. В ходе боев украинские войска потеряли до 285-ти военнослужащих, пять боевые бронированных машин и две гаубицы M105.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 и Ми-35.

Видео: Минобороны России