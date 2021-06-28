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Минобороны: российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в ДНР

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В ходе боев украинские войска потеряли до 285-ти военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили три атаки штурмовых групп украинских войск в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки "Юг".

Подразделения группировки отразили атаки противника в районах населенных пунктов Артемовск и Северное. В ходе боев украинские войска потеряли до 285-ти военнослужащих, пять боевые бронированных машин и две гаубицы M105.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 и Ми-35.

Видео: Минобороны России

Теги: атаки, вооруженные силы россии, днр, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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