Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 и Ми-35

Военнослужащие использовали управляемые и неуправляемые ракеты для поражения целей.

Минобороны показало видео боевой работы вертолетов Ка-52 и Ми-35 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи боевых вертолетов уничтожают опорный пункт украинских войск на Краснолиманском направлении. Они поразили живую силу и боевые бронированные машины противника.

Военнослужащие использовали управляемые и неуправляемые ракеты для выполнения боевой задачи. После уничтожения цели экипажи Ка-52 и Ми-35 выполнили противоогневой маневр и вернулись на аэродром базирования.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли два авиационных удара по скоплению живой силы ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России