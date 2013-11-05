Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 и Ми-35

Минобороны показало видео боевой работы вертолетов Ка-52 и Ми-35 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах экипажи боевых вертолетов уничтожают опорный пункт украинских войск на Краснолиманском направлении. Они поразили живую силу и боевые бронированные машины противника.
Военнослужащие использовали управляемые и неуправляемые ракеты для выполнения боевой задачи. После уничтожения цели экипажи Ка-52 и Ми-35 выполнили противоогневой маневр и вернулись на аэродром базирования.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли два авиационных удара по скоплению живой силы ВСУ на Купянском направлении.
Видео: Минобороны России
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