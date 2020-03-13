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Минобороны: российские войска нанесли два авиационных удара по скоплению живой силы ВСУ на Купянском направлении

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В ходе боевых действий были поражены личный состав и огневые средства подразделений егерской бригады противника.

Вооруженные силы России нанесли два авиационных удара по скоплению живой силы украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

В ходе боевых действий экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил личный состав и огневые средства подразделений егерской бригады противника в районе населенных пунктов Копанки и Чернещина. Кроме того, российские войска уничтожили артиллерийское орудие М-777, самоходную артиллерийскую установку М-109 "Палладин" и три минометных расчета.

Ранее мы сообщали, что российские десантники пресекают все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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