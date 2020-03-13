Минобороны: российские войска нанесли два авиационных удара по скоплению живой силы ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы России нанесли два авиационных удара по скоплению живой силы украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
В ходе боевых действий экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил личный состав и огневые средства подразделений егерской бригады противника в районе населенных пунктов Копанки и Чернещина. Кроме того, российские войска уничтожили артиллерийское орудие М-777, самоходную артиллерийскую установку М-109 "Палладин" и три минометных расчета.
Ранее мы сообщали, что российские десантники пресекают все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску.
Видео: Минобороны России
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