"РИА Новости": российские десантники пресекают все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску

Они уничтожают живую силу и технику совместно с артиллеристами ВДВ.

Российские десантники пресекают все попытки украинских войск продвинуться к Артемовску. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

Военослужащие используют различные приборы оптической разведки и беспилотники, чтобы выявить противника еще на подступах к городу. Они уничтожают живую силу и технику совместно с артиллеристами ВДВ. Кроме того, российские десантники применяют противотанковые управляемые ракеты и минометы.

Ранее в МО РФ сообщили о потере ВСУ на южнодонецком направлении свыше 105 бойцов.

Видео: Telegram / РИА Новости