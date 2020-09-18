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"РИА Новости": российские десантники пресекают все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску

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Они уничтожают живую силу и технику совместно с артиллеристами ВДВ.

Российские десантники пресекают все попытки украинских войск продвинуться к Артемовску. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

Военослужащие используют различные приборы оптической разведки и беспилотники, чтобы выявить противника еще на подступах к городу. Они уничтожают живую силу и технику совместно с артиллеристами ВДВ. Кроме того, российские десантники применяют противотанковые управляемые ракеты и минометы.

Ранее в МО РФ сообщили о потере ВСУ на южнодонецком направлении свыше 105 бойцов.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: артемовск, вооруженные силы украины, десантники, риа новости
Категории: Лента новостей, Новости России,

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