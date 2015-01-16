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В МО РФ сообщили о потере ВСУ на южнодонецком направлении свыше 105 бойцов

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Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские артиллеристы "Восточной" группировки на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки уничтожили более 105 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление на регулярном брифинге со СМИ от 2 сентября сделал местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Эксперт подчеркнул, что военнослужащие смогли ликвидировать  склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады армии противника.

Потери противника составили свыше 105 человек, четыре танка, три боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.

Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

В МО РФ сообщили об уничтожении склада 106-й бригады теробороны ВСУ в Херсонской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, олег чехов, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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