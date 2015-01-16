Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские артиллеристы "Восточной" группировки на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки уничтожили более 105 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление на регулярном брифинге со СМИ от 2 сентября сделал местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Эксперт подчеркнул, что военнослужащие смогли ликвидировать склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады армии противника.

Потери противника составили свыше 105 человек, четыре танка, три боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы: Д-20 и Д-30. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

В МО РФ сообщили об уничтожении склада 106-й бригады теробороны ВСУ в Херсонской области.

Фото и видео: Минобороны России