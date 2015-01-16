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В МО РФ сообщили об уничтожении склада 106-й бригады теробороны ВСУ в Херсонской области

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Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра".

Российские войска уничтожили полевой склад боеприпасов 106-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 2 сентября поделился местный офицер,  начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. Эксперт добавил, что вблизи населенного пункта Отрадокаменка специалисты смогли ликвидировать объект управления беспилотными летательными аппаратами.

В районе населенного пункта Тягинка Херсонской области уничтожен полевой склад боеприпасов  ВСУ.

Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

Известно, что на херсонском направлении за минувший день было уничтожено свыше 30 человек личного состава противника, два автомобиля и гаубица Д-30. 

Российские военные отразили четыре атаки на Запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днепр, минобороны, роман кодрян, сво, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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