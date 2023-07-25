Минобороны: российские войска отразили штурмовые атаки ВСУ на Лисичанском направлении

Вооруженные силы России отразили штурмовые атаки украинских войск на Лисичанском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
Российская артиллерия нанесла огневое поражение по живой силе и бронетехнике атакующих подразделений механизированной бригады противника. Кроме того, расчеты боевых машин "Оса-АКМ" уничтожили два беспилотника "Лелека-100".
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-35.
Видео: Минобороны России
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