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Минобороны: российские войска отразили пять попыток атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

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Украинские войска потеряли более 80 боевиков, боевую машину пехоты, бронированную машину и 120-мм миномет.

Вооруженные силы России отразили пять попыток атаки украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

В районе Серебрянского лесничества штурмовые группы двух механизированных бригад ВСУ пытались атаковать позиции российских войск. Передовые подразделения пресекли все пять попыток противника. Также сообщается, что украинские войска потеряли более 80 боевиков, боевую машину пехоты, бронированную машину и 120-мм миномет.

Ранее мы сообщали, что артиллеристы ЗВО уничтожили БМП ВСУ из миномета.

Видео: Минобороны России

Теги: атаки, вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, краснолиманское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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