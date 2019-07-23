Минобороны: российские войска отразили попытки атак украинских войск на трех направлениях

Вооруженные силы России отразили попытки атак украинских войск на трех направлениях. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Российская авиация нанесла удары по войскам противника в районах населенных пунктов Новодонецкое, Сторожевое (ДНР) и Левадное (Запорожская область). В результате огневого поражения были уничтожены один танк, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор-М1".
Видео: Минобороны России
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