Минобороны: российские войска отразили две контратаки механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении

Атаки штурмовых групп мехбригады противника были отражены в результате ударов авиации и артиллерии.

Вооруженные силы России отразили две контратаки механизированной бригады украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Атаки штурмовых групп мехбригады ВСУ были отражены в результате ударов авиации и артиллерии. Кроме того, экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы вооружению и военной технике противника в районах Ивановки, Синьковки, Берестового, Кисловки и Радионовки.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили около 140 целей ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России