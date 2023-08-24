Минобороны: российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Войска противника предприняли две попытки атаки на позиции российских войск в районе Торского выступа.

Вооруженные силы России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Войска противника предприняли две попытки атаки на позиции российских войск в районе Торского выступа. Обе атаки были отражены в результате стрелкового боя при поддержке огня артиллерии. В результате украинские войска понесли значительные потери в личном составе и технике.

Ранее в Минобороны сообщили, что добровольцы проходят боевое слаживание на полигонах в тыловом районе СВО.

Видео: Минобороны России