Минобороны: российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении

Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили шесть украинских беспилотников.

Вооруженные силы России отразили четыре атаки штурмовых групп украинских войск на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Атаки штурмовых групп механизированной и аэромобильной бригад противника отразили в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка. Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике трем мехбригадам ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часова Яра. Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили шесть украинских беспилотников в районах населенных пунктов Богдановка и Белогоровка (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России