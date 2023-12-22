Минобороны: российские войска отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы России отразили пять контратак украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
Контратаки штурмовых групп трех мехбригад и одной мотопехотной бригады противника были отражены в районах Синьковки и озера Лиман. Общие потери ВСУ составили до 150 военнослужащих и три миномета.
Ранее мы сообщали, что российские войска улучшили позиции на Артемовском направлении.
Видео: Минобороны России
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