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Минобороны: российские войска отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении

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Общие потери противника составили до 150 военнослужащих и три миномета.

Вооруженные силы России отразили пять контратак украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Контратаки штурмовых групп трех мехбригад и одной мотопехотной бригады противника были отражены в районах Синьковки и озера Лиман. Общие потери ВСУ составили до 150 военнослужащих и три миномета.

Ранее мы сообщали, что российские войска улучшили позиции на Артемовском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, контратаки, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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