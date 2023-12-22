Минобороны: российские войска отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении

Общие потери противника составили до 150 военнослужащих и три миномета.

Вооруженные силы России отразили пять контратак украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Контратаки штурмовых групп трех мехбригад и одной мотопехотной бригады противника были отражены в районах Синьковки и озера Лиман. Общие потери ВСУ составили до 150 военнослужащих и три миномета.

Ранее мы сообщали, что российские войска улучшили позиции на Артемовском направлении.

Видео: Минобороны России